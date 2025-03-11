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        Panathinaikos Kulübü Türklere emanet

        YUNANİSTAN'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, erkek takımının başında geçen sezon Euroleague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman'ın ardından kadın basketbol takımı başantrenörlüğüne de bir Türk'ü getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:55
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        Panathinaikos Kulübü Türklere emanet
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        YUNANİSTAN'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, erkek takımının başında geçen sezon Euroleague şampiyonluğu yaşayan Ergin Ataman’ın ardından kadın basketbol takımı başantrenörlüğüne de bir Türk'ü getirdi. Panathinaikos, Türk antrenör Selen Erdem ile anlaştı.

        Yunanistan liginde daha önce Pas Giannia'yı Yunanistan Kupası finaline taşıyan Selen Erdem'in Panathinaikos ile anlaşması, Yunanistan spor tarihine bir ilk olarak geçti. Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı başantrenör olacak" ifadelerine yer verildi.

        Erdem, www.pao1908.com sitesine yaptığı açıklamada, "Panathinaikos'a gelmekten çok mutluyum ve bu benim için bir onur. Bu, uzun bir geçmişi olan harika bir kulüp ve bu yeni bölüm için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime ve birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum" dedi.

        Yeni takımının başında dün ilk antrenmanına çıkan Selen Erdem, Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğü yapan Ergin Ataman'dan sonra Yunan takımında ikinci Türk antrenör oldu.

        Panathinaikos Erkek Basketbol Takımının başına getirilen Ergin Ataman, geçen sene kariyerinin üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu burada yaşamıştı.

        Anadolu Efes'i çalıştırdığı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında EuroLeague şampiyonu olan ve lk Türk antrenör olarak tarihe adını yazdıran Ataman, geçen sene de Panathinaikos ile kupa sevinci yaşayarak başka bir ilke daha imza atmıştı.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı kadrosunda Türk Milli Takımı’nın iki yıldız oyuncusu Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven de bulunduruyor.

        Panathinaikos Kulübünün Türk sporcularla bağı ise eskiye dayanıyor. 2000’li yıllarda Panathinaikos’a transfer olan İbrahim Kutluay 2002 EuroLeague final Four’unda EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk basketbolcu olmuştu.

        Diğer taraftan Fatih Terim de geçtiğimiz yıllarda Panathinaikos Futbol Takımı’nı çalıştırmış, çıktığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam ayrıca takımını Yunanistan Kupası'nda finale çıkarmıştı.

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