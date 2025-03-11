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        Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü

        SAKARYA'da hızlı tren projesi kapsamında yapımı devam eden tünel inşaatında vinçten düşen Metin Kuyumcu (42), tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:00
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        Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü
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        SAKARYA’da hızlı tren projesi kapsamında yapımı devam eden tünel inşaatında vinçten düşen Metin Kuyumcu (42), tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 28 Şubat’ta Geyve ilçesinde yapımı devam eden İstanbul-Ankara hızlı tren hattındaki Doğançay Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaatında meydana geldi. Metin Kuyumcu ile A.Ç. (22), vinç üzerinde çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedavisi devam eden yaralılardan Metin Kuyumcu, bugün hayatını kaybetti. Metin Kuyumcu’nun cenazesinin işlemlerinin ardından yarın memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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