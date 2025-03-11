Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü

Olay, 28 Şubat’ta Geyve ilçesinde yapımı devam eden İstanbul-Ankara hızlı tren hattındaki Doğançay Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaatında meydana geldi. Metin Kuyumcu ile A.Ç. (22), vinç üzerinde çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.