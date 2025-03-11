Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Okul müdürünü boğazından bıçaklayan saldırgan, 3 hafta gözetim altında tutulacak

        SAKARYA'da evinin karşısındaki okulun müdürü Emrah Coşkun'u (37) boğazından bıçakla ağır yaralayan Murat H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul müdürünü boğazından bıçaklayan saldırgan, 3 hafta gözetim altında tutulacak
        ABONE OL

        SAKARYA’da evinin karşısındaki okulun müdürü Emrah Coşkun’u (37) boğazından bıçakla ağır yaralayan Murat H. (40), ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi. Mahkeme, bipolar bozukluk tanısı bulunan Murat H.’nin 3 hafta boyunca gözlem altında tutulması ve rapor hazırlanmasına karar verdi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Rüveyde Güneş İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., evinin karşısındaki okula gidip, müdür Emrah Coşkun'un odasına çıktı. Okulda çalan zilden rahatsız olduğunu öne süren Murat H., çıkan tartışmada yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli Murat H.’yi olaydan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından bugün Ferizli Adliyesi’ne sevk edilen Murat H., hakim karşısına çıktı. Ferizli Sulh Ceza Hakimliği, bipolar bozukluk tanısı bulunan Murat H.’nin 3 hafta boyunca İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulması ve sonrasında rapor hazırlanması kararı verdi.

        Bu arada Emrah Coşkun’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü
        Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü
        Evde 385 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Evde 385 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi
        Sakarya'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi
        Sakarya'da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahipleri...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahipleri...
        Sakarya'da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kaz...
        Sakarya'da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kaz...