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        Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:18
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        Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı
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        SAKARYA’nın Erenler ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı. Bir araca zarar veren boğa, bir kadın ve çocuğun da hafif yaralanmasına neden oldu.

        Erenler Mahallesinde öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçıp D100 kara yoluna çıkan boğa, Pekşenler mevkisinde trafiği birbirine kattı. Yoğun araç akışının bulunduğu güzergahta trafik durma noktasına gelirken, boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu. Polis ekipleri önlem alarak trafiği durdurdu. Daha sonra boğa demir bariyerlerden atlayarak D-100 karayolundan yan yola kaçtı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan boğa, polis aracına zarar verirken, girdiği lastikçi dükkanında bir kadın ve çocuğa çarparak hafif yaralanmasına neden oldu. Sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan boğa, 7 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek boş bir arazide sahipleri tarafından yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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