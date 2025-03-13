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        Sakarya'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, fındık fabrikasının çatısında çalışırken düşen Hakan Şişman (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:45
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        Sakarya'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
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        SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, fındık fabrikasının çatısında çalışırken düşen Hakan Şişman (32), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde, Çağlayan Mahallesi Balsu Caddesi'ndeki fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrika binasının çatısında çalışan Hakan Şişman, iddiaya göre, bir anlık dikkatsizlik sonucu, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Fabrikadaki işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şişman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şişman'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

        Hakan Şişman’ın fabrikanın inşaatını üstlenen firmaya bağlı taşeron firma personeli olduğu öğrenildi.

        Hakan Şişman, yarın Adapazarı Yağcılar Mahallesi Osmanlılar Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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