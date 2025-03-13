Sakarya'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

Olay, sabah saatlerinde, Çağlayan Mahallesi Balsu Caddesi'ndeki fındık fabrikasında meydana geldi. Fabrika binasının çatısında çalışan Hakan Şişman, iddiaya göre, bir anlık dikkatsizlik sonucu, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Fabrikadaki işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şişman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şişman'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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