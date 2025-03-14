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        'Büyü bozma' tuzağıyla 87 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere operasyon: 28 gözaltı

        SAKARYA merkezli 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon TL dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:15
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        'Büyü bozma' tuzağıyla 87 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere operasyon: 28 gözaltı
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        SAKARYA merkezli 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon TL dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir’de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

        Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

        Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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