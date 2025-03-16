Sakarya'da minibüs takla attı: 2 yaralı

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda minibüsün takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılkaya mevkisinde meydana geldi. Geyve istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AJT 844 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle araçta bulunan ramazan pideleri de yola saçıldı. D-650 karayolu Bilecik istikametinde trafik akışı kaza nedeniyle bir süre aksadı. Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.