Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesine giden Mustafa Menteşe’nin kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Menteşe hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Menteşe'nin ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Mustafa Menteşe’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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