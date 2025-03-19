Sakarya'da mobilya imalathanesinde yangın (2)

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda mobilya imalathanesinde, saat 13.00 sıralarında çıkan ve ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın havadan görüntülendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 ekip ve 30 itfaiye eriyle yangına müdahaleyi sürdürüyor.

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