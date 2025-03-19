Sakarya'da mobilya imalathanesinde yangın (3)

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 12 ekip ve 30 itfaiye eriyle yapılan müdahaleyle yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bir firmaya ait ve 5 bölümden oluşan imalat ve deposunda büyük zarar oluştu.

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