Sakarya'da çocuk oyun tesisi yandı

Öte yandan, ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda dün öğle saatlerinde mobilya imalathanesinde çıkan yangında 5 iş yeri büyük zarar görmüştü. Son iki günde çıkan yangınlar nedeniyle polis geniş çaplı çalışma başlatırken, Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Serdivan Belediyesi zabıta ekipleri inceleme gerçekleştirdi.

Serdivan ilçesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı’ndaki çocuk oyun tesisinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, çocuk oyun tesisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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