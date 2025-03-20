Kaldığı yurdun balkonundan düşen öğrenci yaralandı

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde kaldığı yurdun balkonundan düşen E.K. (19) adlı kız öğrenci yaralandı.

Sakarya’da üniversite eğitimi alan E.K., saat 22.15 sıralarında kaldığı öğrenci yurduna geldi. E.K., bir süre sonra 3'üncü katta balkondan düştü. Yurtta kalan diğer öğrencilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan, ilk muayenesi olay yerinde yapılan E.K. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen E.K’nin ailesi de haber verilmesi üzere Bursa’dan Sakarya’ya geldi.