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        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yarım saat içerisinde 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen motosikletli D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:05
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        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü
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        SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde yarım saat içerisinde 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen motosikletli D.G., Mehmet Bal’ı (46) öldürdü. Saldırgan, dördüncü adrese giderken polis tarafından yakalandı.

        Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında bir markete giden D.G., iş yeri sahibi Mehmet Bal'a defalarca ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Mehmet Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, D.G. bu kez de motosikletiyle bir alışveriş merkezine gitti. Burada 2’nci kattaki bir emlak ofisine giden D.G., pompalı tüfekle 5 el ateş edip kaçtı.

        Pompalı tüfeği karton benzeri mavi bir malzemeyle kapatan D.G., buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketin önüne gitti. D.G, markete birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.

        Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden takip ettiği şüphelinin, Erenler ilçesinde bir adrese gittiği görüldü. Ekipler buraya sevk edilirken, D.G.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsünün bulunduğu Sağlık Caddesi'ne gittiği saptandı. Polis ekiplerini gören D.G. motosikletini ve tüfeği bırakıp, kaçmaya çalışırken yakalandı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan D.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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