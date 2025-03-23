Barselona açıklarındaki gemide kaybolan Teyfik'ten 5 aydır iz yok

BARSELONA açıklarında, çalıştığı gemide kaybolan Teyfik Samet Altıparmak’tan (27), yaklaşık 5 aydır haber alınamıyor. Altıparmak’ın Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan babası Süleyman Altıparmak (62), “Türkiye'de değil ki gidip denizin kıyısında bekleyeyim; bir şey yapayım. Elimden hiçbir şey gelmiyor” dedi. Anne Hacer Altıparmak (55) ise oğlunun ölü ya da diri bulunmasını istediklerini belirterek, “Hep bir ağızdan ‘Bilmiyoruz, duymadık, görmedik’ diyorlar. Yani böyle bir şeye kim inanır? Hepsinden şikayetçiyim” diye konuştu.

Süleyman ve Hacer Altıparmak çiftinin 5 çocuğundan biri olan Teyfik Samet, geçen yıl ağustos ayında İstanbul’da bulunan ve yeni anlaşma yaptığı firmanın konteyner yüklü gemisinde usta gemici olarak işe başladı. Barselona-Pire seferi yapan gemideki 21 kişi, Barselona açıklarında 29 Ekim günü sabaha karşı Teyfik Samet Altıparmak’ın gemide olmadığını fark etti. Mürettabat gemide yaptığı aramalardan sonuç alamadı. Barselona’daki limana geri dönen geminin mürettebatı durumu yetkililere bildirildi. Arama-kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GEMİDE İNCELEME YAPILDI

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki limana gelen gemide 5 Kasım tarihinde inceleme yapıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından hazırlanan raporda Altıparmak’ın kaldığı odanın giriş koridorunda herhangi bir zorlama izi olmadığı, odanın kilitli olduğu ve kapıya çalışanlarca kırmızı-beyaz şerit çekildiği belirtildi. Teyfik Samet Altıparmak’a ait olduğu değerlendirilen telefon dahil eşyalar ve ilaçların odada durduğu raporda belirtilirken, düştüğü iddia edilen demirlere ait inceleme de dosya da yer aldı. İncelemede, korkuluk demirlerinde herhangi bir parmak izine rastlanmadığı, balkon demirlerinin şeffaf poşet geçirilerek bant ve iple sabitlenmiş olduğunun görülüp, mürettebata sorulması üzerine ‘Kayıp olayı anlaşıldıktan yaklaşık 24 saat sonra orada oluşabilecek izleri korumak amaçlı gemi çalışanları tarafından poşetlenmiş olduğu’ ifadesi rapora not düşüldü.

SABAHA KARŞI BEYAZ RENKLİ BİR CİSMİN DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Raporda, gemide herhangi bir kan lekesi, boğuşma izi, ayakkabı izi, ateşli-ateşsiz silaha veya bu silahlara ait mermi, kovan, çekirdek vb. bulguya rastlanılmadığı ifadeleri yer aldı. Geminin kameralarındaki incelemenin ardından hazırlanan raporda ise sabaha karşı geminin bordasına ne olduğu tanımlanamayan beyaz renkli bir cismin aşağıya düştüğünün görüldüğü belirtildi. Olay günü mürettebatın ifadelerinde ise Altıparmak’ın kimseyle bir husumeti bulunmadığı belirtilirken bazı kişilerin, Teyfik Samet Altıparmak’ın son görüldüğünde üzerinde beyaz-bej renkli bir kıyafetin olduğunu genelde de beyaz renkli gömlek giydiğini söyledi. Araştırmada, ailesine teslim edilecek olan kişisel eşyalarının içinde beyaz renk gömlek veya bej rengi bir kazak olmadığı, Altıparmak’ın denize düşmüş ya da atlamış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

‘İNSAN GEMİDEN KAYBOLUR MU DEDİM’ Oğlunun kayıp olduğunun haberini alan Süleyman Altıparmak, Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Devam eden soruşturmaya ilişkin DHA’ya konuşan Altıparmak, oğlunun 9 yıldır usta gemici olarak çalıştığını belirterek, “Oğlum, devamlı uluslararası sulardaydı ama bu şirkete ilk kontratıydı. 29 Ekim günü 17.23’te beni arıyorlar, bana ‘Oğlun gemiden kayboldu’ diyorlar. Ben de ‘Oğlum nasıl kayboldu gemiden? Bir insan gemiden kaybolur mu?’ dedim; ‘Yok, bulamıyoruz’ diyorlar. Sonra karakola gittim; kayıp diye başvuru yaptık ama şu ana kadar hiçbir bilgi elimize ulaşmadı. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi. Gemiden düştü iddialarıyla ilgili de konuşan Süleyman Altıparmak, “Barselona’da açıldıktan 19 kilometre sonra kamera, bir şeyin düştüğünü görmüş. Oğlum kayıp diye ona yoruyorlar ama hiçbir şeye de benzemediği söyleniyor. ‘Kuş da olabilir, başka bir şey de olabilir, senin oğlun da olabilir’ diye söyleniyor ama şu anda görüntülerden hiçbir netice bize ulaşmadı. Bize ne telefonla ilgili bir netice ulaştı ne de o görüntüyle ilgili bir bilgi ulaştı. Dosyamızı Bursa’ya vermişler, pazartesi günü Bursa’ya gideceğim. Bursa'daki savcılıkta kayıtlar varsa onları alıp avukata getireceğim” ifadelerini kullandı. ‘HERKES SAĞIR SULTANI OYNUYOR’ Soruşturmaya ilişkin de konuşan Altıparmak şu ifadelere yer verdi: “Soruşturma dosyasından benim anladığım hiçbir şey yok. Herkesin ifadesi birbirine yakın, hiç kimse bir şey görmemiş, hiç kimse bir şey duymamış. Herkes sağır sultanı oynuyor. Bir gemide benim oğlum hariç 21 kişi var, hadi yarısının yattığını düşünelim. 5 kişi ayakta kalır, hiç kimse bir şey görmemiş, hiç kimse bir şey duymamış. CİMER’e yaptığımız başvurulardan dolayı tekrar araştırılıp arama-kurtarma çalışması yapılması adına İspanya hükümetine başvuru yapılmış ama 1 ay geçtiği için, yaşam hakkı olmadığı için ‘Yapılan başvuruları İspanya hükümeti kabul etmemiştir’ diyor. İlk kayboldu denildiği zaman İspanya hükümetinin yaptığı araştırmalarda akıntı Valensiya tarafınaymış. Ya Valensiya’ya vuracak ya da onun karşısında bir ada varmış, oraya vuracak diye söyleniyordu bize. 1 ay sonra konsolosluk beni arayıp yaptığımız başvuruyu kabul etmediklerini, tekrar bir arama-kurtarma çalışması yapılamayacağını söyledi. ‘Oğlunun İtalya’ya ya da Mısır’a vurma ihtimali var’ dediler. Düşündüğüm zaman bana ‘Sen çocuğunu arama’ diyor. Elimizde şu anda hiçbir gelişme, hiçbir bilgi yok. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz” diye konuştu.