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        Sakarya'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi; 15 gözaltı

        SAKARYA Üniversitesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:40
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        Sakarya'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi; 15 gözaltı
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        SAKARYA Üniversitesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu öncülüğünde, SAÜ Esentepe Kampüsü girişinde öğrenciler bir araya geldi. Kampüse girmek isteyen öğrencilere üniversite yönetimi izin vermedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, gruba engel oldu. Gerginlik artınca Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, 'Alanda provokatörler var. Dağılıyoruz' uyarısı sonrası alandan ayrıldı. Diğer göstericiler ile polis arasında gerginlik devam edince müdahale edildi. Polis ekipleri, TOMA ile SAÜ Esentepe Kampüsü girişindeki kalabalığa müdahale edip, grubu dağıttı, 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki kişiler arasında öğrenci olmayanların da bulunduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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