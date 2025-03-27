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        Elektrik akımına kapılıp, 2 metre yükseklikten düştü

        SerhatYILMAZ/AKYAZI (Sakarya)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılıp 2 metre yükseklikten düşen Muhammed A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:10
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        Elektrik akımına kapılıp, 2 metre yükseklikten düştü
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        SerhatYILMAZ/AKYAZI (Sakarya)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılıp 2 metre yükseklikten düşen Muhammed A. (18) yaralandı.

        Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılan Muhammed A., savrularak 2 metre yükseklikten düştü. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed A. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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