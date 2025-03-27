Elektrik akımına kapılıp, 2 metre yükseklikten düştü

SerhatYILMAZ/AKYAZI (Sakarya)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılıp 2 metre yükseklikten düşen Muhammed A. (18) yaralandı.

Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılan Muhammed A., savrularak 2 metre yükseklikten düştü. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed A. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.