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        Derenin rengi kırmızıya döndü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinden geçen Dinsiz Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle kırmızıya döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:05
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        Derenin rengi kırmızıya döndü
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        SAKARYA’nın Hendek ilçesinden geçen Dinsiz Deresi’nin rengi kirlilik nedeniyle kırmızıya döndü.

        Hendek ilçesinden geçen Dinsiz Deresi, aşırı kirlilik nedeniyle renk değiştirdi. Akyazı ile Hendek ilçelerinin doğal sınırını oluşturan Dinsiz Deresi’nin rengi, kırmızıya döndü. Derenin renk değiştirmesi, bölge halkında endişeye neden oldu. Vatandaşlar, kirliliğin nedeninin tespit edilip, bir an önce önlem alınmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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