Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu

SAKARYA’nın Serdivan ilçesi Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kaybolan Kaan Ege Baran’ın (15) kullandığı kano, sabaha karşı sazlıklar arasında bulundu. Dalgıç polislerin de katıldığı aramalar ara verilmeden sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası bastırdı. Bu sırada gölde bulunan 7 kanodaki 14 sporcu suya düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporculardan 12’si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından kurtarıldı.

Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmaları sırasında kayıp olan Kaan Ege Baran’ın kullandığı kano sazlıkların arasında bulundu. Çalışmalara AFAD ekiplerinin yan sıra Kocaeli'den gelen dalgıç polisler de destek veriyor.

Bu arada Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenmana ilişkin sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.