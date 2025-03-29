Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu (2)

SUALTI ARAMA-TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kaybolan kano sporcusu Kaan Ege Baran için arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra su altı arama-tarama çalışması da başlatıldı. AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri tarafından yapılan çalışmalar devam ederken, bölgeye gelen Sakarya Valisi Rahmi Doğan, “Ekiplerimiz kayıp öğrencimize ulaşmak için aralıksız çalışıyor. İhmali olanlar hakkında gereken yapılacaktır” diye konuştu.

Kayıp Kaan Ege Baran’ın ailesi ve yakınlarının da bölgede bekleyişini sürdürüyor.