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        Gemi personeli, TIR şoförünü kalbinden bıçaklayıp, öldürdü

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR şoförü Ahmet Çubukçuoğlu (65), limanda tartıştığı gemi personeli O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:44
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        Gemi personeli, TIR şoförünü kalbinden bıçaklayıp, öldürdü
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde TIR şoförü Ahmet Çubukçuoğlu (65), limanda tartıştığı gemi personeli O.Ö. (25) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürdü.

        Olay, saat 04.30 sıralarında Karasu Limanı’nda meydana geldi. TIR’ı ile Ro-Ro gemisine girmeye çalışan Ahmet Çubukçuoğlu ile gemi personeli O.Ö. arasında aracın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada O.Ö., Çubukçuoğlu’nu kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ahmet Çubukçuoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çubukçuoğlu'nun cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. O.Ö. ise gözaltına alındı.

        Çubukçuoğlu’nun cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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