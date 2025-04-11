Kavga ihbarına gelen polis ekiplerine pastalı kutlama

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine esnaf, Polis Haftası dolayısıyla pastalı sürpriz yaptı.

Hastane Mahallesi Taksi Durağı esnafı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yapmak istedi. Esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahaleye gelen ekip, alkışlar ve kendilerine verilen ‘180. Yılınız Kutlu Olsun’ yazılı pastayla karşılaştı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı. Kendilerine ikram edilen pastayı üfleyen polis ekibi, esnafa teşekkür ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.