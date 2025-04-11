Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kavga ihbarına gelen polis ekiplerine pastalı kutlama

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine esnaf, Polis Haftası dolayısıyla pastalı sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavga ihbarına gelen polis ekiplerine pastalı kutlama
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine esnaf, Polis Haftası dolayısıyla pastalı sürpriz yaptı.

        Hastane Mahallesi Taksi Durağı esnafı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yapmak istedi. Esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahaleye gelen ekip, alkışlar ve kendilerine verilen ‘180. Yılınız Kutlu Olsun’ yazılı pastayla karşılaştı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı. Kendilerine ikram edilen pastayı üfleyen polis ekibi, esnafa teşekkür ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Gemi personeli, TIR şoförünü kalbinden bıçaklayıp, öldürdü
        Gemi personeli, TIR şoförünü kalbinden bıçaklayıp, öldürdü
        Sakarya'da limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ağır yaralı
        Sakarya'da bıçaklı ve silahlı kavga; 1 ağır yaralı
        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        İlkbaharda karla kaplanan Çam Dağı havadan görüntülendi
        İlkbaharda karla kaplanan Çam Dağı havadan görüntülendi