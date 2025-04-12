Yangında 2 çocuğunu kaybeden baba, memleketine dönmeyi planlıyormuş

SAKARYA’nın Taraklı ilçesinde yangında 2 çocuğunu kaybeden Serdal Kuban’ın tavuk çiftliğindeki işinden ayrıldığı ve memleketi Zonguldak’a gitmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu nedenle Serdar Kuban’ın dün ilkokula giden oğlunun kaydını almaya gittiği, bu sırada da yangının çıktığı bildirildi.

Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi’nde tavuk çiftliğinde çalışan Deniz (35) ve Serdal Kulan (38) çiftinin kaldığı prefabrik evde, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında çiftin çocukları Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) hayatını kaybetti. Çocuklarını dışarı çıkaramayan Deniz Kuban ise yüzünden yaralandı. Taraklı’ya çalışmak için gelen çiftin çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek için memleketleri Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gönderildi.

Bu arada Serdal Kuban’ın işinden ayrıldığı, bir iki gün içinde de ailesiyle birlikte ilçeden ayrılmayı planlarken yangının çıktığı bildirildi. Taşınma öncesi Serdal Kuban’ın 4’üncü sınıfa giden 10 yaşındaki oğlunun kaydını almak için ilçe merkezine gitti, bu sırada da yangının çıktığı bildirildi.