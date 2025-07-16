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        Sakarya'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1 yaralı

        SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:50
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        Sakarya'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. (24) ile B.T. (18) arasında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olması ile büyüdü. Taşlı, sopalı kavgada F.K. (27), N.T.’yi (50) elinden bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. F.K. suç aleti bıçak ile yakalanırken, N.T. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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