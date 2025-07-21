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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (5)

        PAMUKOVA'DANDESTEKSakarya'nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale eden ekiplere Pamukova ilçesinden destek geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:15
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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (5)
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        PAMUKOVA’DANDESTEK

        Sakarya’nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale eden ekiplere Pamukova ilçesinden destek geldi. Pamukova’da faaliyet gösteren bir simit fırınının çalışanları, itfaiye ve destek ekiplerine, sabahın ilk ışıklarıyla sıcak simit, poğaça ve içecek ikram etti. Ekiplere moral vermek istediklerini ifade eden simit fırını yetkilileri, “Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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