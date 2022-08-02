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İHH arama kurtarma ekipleri zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

AA

İHH arama kurtarma ekipleri zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakıf öncülüğünde gönüllüler, zorlu eğitimlerden geçerek afetlerde arama kurtarma ekipleriyle omuz omuza görev yapmaya hazır hale geliyor.

İHH Afet Akademisince gönüllülerin afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılımını sağlamak amacıyla geçen yıl Afet Yönetim Sistemi hayata geçirildi.

Sisteme katılanlar arasından 10 ilden 40 gönüllü, afet sonrası sahadaki çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya'da arama kurtarma eğitimlerinden geçiyor.

Gönüllülerin eğitimlerini tamamladıktan sonra sahada arama kurtarma ekiplerine katkıda bulunması amaçlanıyor.

- "Afetlere hazırlık anlamında eğitim ve tatbikatlar önemli"

Akademi sorumlusu Erdal Altıntaş, AA muhabirine, akademi olarak kendi eğitim modüllerini oluşturduklarını söyledi.

Altıntaş, 70 eğitmenle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Eğitimleri şu an bölgesel yapıyoruz, daha sonra il bazına indirmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde profesyonel ekipler haline dönüşüyoruz." dedi.

Afetlere hazırlık anlamında bu tür eğitim ve tatbikatların önemli olduğunu vurgulayan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Eğitim ve tatbikatlarla ekiplerimizi afetlere hazır hale getiriyoruz. Eğitim modüllerimizi sahadaki tecrübelerimizle yenileyerek gönüllülerimizi bu şekilde eğitiyoruz. Son 2 yıldır küresel ısınmadan kaynaklı birçok afet yaşıyoruz. Ekiplerimiz buralarda tecrübe kazandı. Birçok afete gittik. Her afetin de farklı müdahale şekilleri var. Küresel ısınmadan kaynaklı afetlerin çoğalacağını öngörüyoruz. Özellikle sel ve son zamanlarda da orman yangınları gündemimize girdi. Önlemlerimizi alıyoruz. Teşkilatımızı mayıs ve eylül aylarında alarm durumuna geçiriyoruz. Burada nöbet sistemiyle hazır beklemelerini amaçlıyoruz. Bunun yanında bu tür eğitimler, tatbikatlar düzenleyerek afetlere hazırlanıyoruz."

Altıntaş, tamamen gönüllülük esasıyla çalışıldığını belirterek, 79 ilde yapılandıklarını, 109 ekip, 2 bine yakın da bu tür çalışmalarda yer alan gönüllülerin bulunduğunu söyledi.

- "Birçok canın kurtarılması operasyonlarına şahit olduk"

İHH Arama Kurtarma 3. Bölge Koordinatörü ve Sakarya İl Başkanı Osman Yılmaz da 2022 planlamalarında "doğada", "kentsel" ve "suda" arama kurtarma olmak üzere 3 ana temel eğitimlerin bulunduğunu kaydetti.

Sakarya Serdivan Gölpark'ta 10 ilden 40 gönüllü ve 7 eğitmenle Sapanca Gölü'nde arama kurtarma eğitimi yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Antalya ekipleriyle suda arama kurtarma eğitimlerimize devam etmekteyiz. Gençlere seslenmek istiyorum; vakitlerini boşa harcamamalarını, gençlere yönelik eğitimlerimizin olduğunu, vakitlerini bizimle beraber geçirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Sakarya ekibimiz olarak 115 gönüllümüzle İHH arama kurtarma operasyonlarını, eğitimlerini gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

İHH olarak birçok yurt içinde ve yurt dışında afette arama kurtarma çalışmalarında bulunduklarını anlatan Yılmaz, "Buradaki eğitimde bot kullanımı ve çubukla arama tekniklerini gösterdik arkadaşlarımıza. Su altı dalış ekiplerimiz de dalış gerçekleştiriyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. İHH, birçok afette şahit olduğumuz hayat kurtarma operasyonlarını, faaliyetlerini gerçekleştirdi. Düzce, Bozkurt, Giresun sel operasyonlarına katıldık. Bu anlamda birçok canın kurtarılması operasyonlarına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde su altı arama kurtarma ekibinde eğitmen olarak yer alan Mehmet Aşkın ise 2012'den beri arama kurtarma faaliyetlerinin içinde olduğunu söyledi.

Su altı ve üstü arama kurtarma teknikleriyle ilgili bilgilerini aktardıklarını anlatan Aşkın, "Eğitimimiz gayet başarılı geçiyor. Arkadaşlarımız gönüllü yapıyor bu işi. Beklediğimiz performanstan daha iyi bir iş çıkarıyor." dedi.

İHH arama kurtarma gönüllüsü olarak eğitimlere katılan Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Mehmet Güler, "Değer verilmiş bir proje. Geçen haftalarda Düzce'de sel felaketi olmuştu, orada da görev almıştık. Ülkemiz ve bölgemiz için kendimizi geliştirici her türlü faaliyete, eğitime katılmaya çalışıyoruz. Umarım olmaz ama olursa da her zaman hazırız. Önce teorik olarak afet bilinci, doğal faaliyetler, envanter tanıtımı ve envanter kullanımı eğitimi aldık. Daha sonra uygulamalı olarak suda arama eğitimlerine geçtik." açıklamasında bulundu.

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