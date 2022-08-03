Sakarya'da sezon başından beri 338 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 15 Haziran'dan bu yana Karadeniz sahillerinde 338 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde vatandaşların güvenli şekilde denize girmeleri için 45 kulede 61 cankurtaran hizmet veriyor.

Cankurtaranlar, sezonun başladığı 15 Haziran'dan bu yana 338 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, geçen yıl yaz sezonunda 734 kişiyi kurtardıklarını anımsattı.

Vatandaşları rip akıntısına karşı sürekli uyardıklarını belirten Karaca, "Mümkün olduğunca cankurtaran ve sağlık ekibi olan plajlar tercih edilmelidir. Suya gireceğiniz yerlerdeki cankurtaranlara, su koşullarını ve mevcut tehlikeleri sorun. Cankurtaranla konuşmanız, suda ne kadar ileri gidebileceğinizi ve yüzme konusundaki güvenliğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır." dedi.

Karaca, yüzme bilmeyenlerin dikkat etmelerini istedi.

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