Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde hastane kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AGM 063 plakalı minibüs ile H.Ö. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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