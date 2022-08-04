Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Uncuoğlu ve Işıksu, Rektör Al'a yeni görevinde başarı diledi.

Al da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Katar Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademisyen olarak görev yapan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Aydın da Rektör Al'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

İkili arasındaki görüşmede, 2015'te Sakarya Üniversitesi ile Katar Üniversitesi arasında yapılan anlaşmanın daha üst seviyelere çıkarılması noktasında bilgi alışverişi yapıldı.

- Çocuklar gölge oyunuyla buluştu

Yaz aylarında çocukların eğlenirken öğrenmesine olanak sağlayan uygulamalı kurslar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzman öğreticiler tarafından 14 farklı branşta kurs gören minikler bu kez yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen gölge oyunuyla buluştu.

Minikler, Karagöz gölge oyununa ilgi gösterdi.

- Üniversite öğrencileri temel itfaiyecilik eğitim aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler, eğitimlerini tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler, Kocaeli, Kastamonu, Bolu İzzet Baysal, Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinin "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü" öğrencileri Sakarya'da bulundukları sürede birçok farklı eğitimden geçti.

"Temel İtfaiyecilik" eğitimini tamamlayan öğrenciler, yeterlilik ve dayanıklılık testilerine tabi tutularak eğitimlerini tamamladı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, geleceğin itfaiyecilerinin yetiştirilmesi noktasında önemli adımlar atıldığı belirtilerek, "35-40 kişiden oluşan öğrencilerimize ilk olarak temel itfaiyecilik eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerin ardından yeterlilik ve dayanıklılık testilerine tabi tutularak eğitimlerini tamamlıyorlar." ifadesine yer verildi.



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