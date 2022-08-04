Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Shakhtyor, Romanya ekibi CFR Cluj ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Yunanistan Futbol Federasyonundan Ioannis Papadopoulos, Konstantinos Nikolaidis ve Vasileios Nikolakakis hakem üçlüsü yönetti.

Çekişmeli geçen ilk yarıda gol bulamayan taraflar, soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

Belarus temsilcisi Shakhtyor ve Romanya ekibi CFR Cluj'un karşılıklı atak girişimleriyle geçen ikinci yarıda da gol kaydedilmeyince, maç 0-0 sona erdi.

UEFA'nın Belarus kulüplerine ilişkin tarafsız sahada oynama kararı nedeniyle iki takım, Sakarya'da karşı karşıya geldi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.