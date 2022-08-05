AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ferizli'yi ziyaret etti

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ferizli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı ve mahalle başkanlarının eşlik ettiği Yavuz, esnaf görüşmelerinin ardından belediye sosyal tesislerinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.

Yavuz, not aldıkları taleplerin yerine getirilmesi için çabalayacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla görüşüp işlemleri sonuçlandırmaya çalışacağını kaydetti.

Toplantı sonrasında ilçe teşkilatının hazırladığı programlara devam edildi.





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