Pamukova'da refüje çıkan tırın sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden M.Ş. (35) yönetimindeki 15 AAR 266 çekici plakalı sıvı ham madde yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu Yenice Mahallesi mevkisinde refüje çıktı. Aydınlatma direği ve çınar ağacını yerinden söken araç, trafik yön tabelasına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.





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