Sakarya Üniversitesi kritik altyapıları koruyacak siber güvenlik uzmanları yetiştiriyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde, kritik alanlara yönelik muhtemel siber saldırılara karşı çözüm üretecek uzmanlar yetiştiriliyor.

Yerli ve milli bütünleşik siber güvenlik çözümleri geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. ile Savuma Sanayii Başkanlığı ve iş birliğiyle SAÜ'de 14 ayda kurulan ve şubat ayında açılan merkez, elektrik dağıtımı ve su yönetimi altyapılarının güvenliğini sağlayacak çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Merkezin koordinatörü SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçelik, AA muhabirine, öğrencilerin, siber güvenlik, siber saldırı, siber savunma, siber tehlike istihbaratı konularında uzmanlaştırıldığını anlattı.

Mezun olacak öğrencilerin bu sistemi işleten kamu veya özel sektördeki siber güvenlik firmalarında çalışma imkanı bulacağını aktaran Özçelik, kritik altyapıların güvenliği ile ilgili sektöre uzman insan kaynağı yetiştirme noktasında büyük rol üstlendiklerini vurguladı.

Özçelik, en önemli tematik alanlarından birinin, yetişen uzman insan kaynakları ile sektör arasında iş birlikleri gerçekleştirmek olduğundan bahsetti.

Projeye birkaç hedefle başladıklarına değinen Özçelik, "Bunlardan tabii ki birincisi insan kaynağını yetiştirmek. İkinci hedefimiz, ülkemizde kritik altyapıları savunabilmek için farkındalığı artırabilmek, ulusal ve uluslararası çözümler üretebilme noktasında yerli ve milli ürünler geliştirilmesi." dedi.

Öğrencilerden Pınar Karışma, merkezde daha çok su ve elektrik alanlarındaki yazılım ve donanımlarla ilgili eğitim gördüklerini dile getirerek, "Burada uzun zamandır birlikte projeler geliştirerek, kendimizi ve ülkemizi siber güvenlik açısından daha da geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Burak Aydın da eğitimler süresince siber saldırılarda kritik altyapıların ne kadar önemli olduğunu öğrendiklerine dikkati çekerek, bunlara dayalı olarak savunma çalışmalarını öğrendiklerini ve bu yönde proje geliştirdiklerini kaydetti.

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