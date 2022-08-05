Sakarya'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Ar-Ge Komisyonu Başkanı Behlül Bayrak'ın da eşlik ettiği ziyarette Yavuz, Altuğ'a babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Altuğ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Her Şey Fındık İçin Sempozyumu"

SATSO, Dünya Fındık Haftası kapsamında "Her Şey Fındık İçin Sempozyumu" düzenleyecek.

Sakarya Ticaret Borsası organizatörlüğü ve ev sahipliğinde, SATSO başta olmak üzere ildeki kurum ve kuruluşların paydaşlığında gerçekleştirilecek etkinlikle fındığın önemi, tanıtımı ve tüketimine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da iştirak edeceği belirtilen etkinlikler kapsamında SATSO, 9 Ağustos'ta "Her Şey Fındık İçin" isimli sempozyuma ev sahipliği yapacak.

- Büyükşehir hentbol sporcuları milli takımda

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde oynayacak Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 3 oyuncusunu milli takım kadrosuna dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, takımın sezon hazırlıklarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Sezon içerisinde önemli başarılara imza atan 3 oyuncunun milli takıma davet edildiği aktarılan açıklamada, sol oyun kurucu Sedat Yıldırım'ın Türkiye A Milli Takımı, orta oyun kurucu Sadık Emre Herseklioğlu'nun U18 Milli Takımı ve pivot Mohammed Miri'nin ise Fas milli takım kadrosunda oynayacağı kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.