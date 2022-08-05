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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

AA

Sakarya'da çocuk görüşme merkezi tanıtıldı

SAKARYA (AA) - Adalet Bakanlığınca çocuk tesliminin icra aracılığıyla yapılmasına son veren uygulama kapsamında Sakarya'da da hizmete başlayan çocuk görüşme merkezi tanıtıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında hizmete giren merkezin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 90 yıl uygulanan çocukların icra marifetiyle teslimi yönteminin terk edildiğini belirtti.

Sakarya'nın pilot illerden biri olarak 1 Ağustos itibarıyla hizmet vermeye başladığını aktaran Köse, "Bu yeni hizmetin en önemli özelliklerinden biri çocuk odaklı olması. Önceki sistemde daha çok çocukla görüşmek isteyen kişilerin durumları gözetilerek işlemler tesis ediliyordu. Çocuk sanki 'mal' imiş gibi icra marifetiyle bulunduğu yerden alınarak kişilerle görüşmesi sağlanıyordu. Tabii ki bu kırılgan yapıya sahip çocuklarımız açısından ciddi sorun teşkil ediyordu." diye konuştu.

Köse, yeni uygulamayla bu sorunun giderildiğini dile getirerek, "Artık bundan sonra çocuklarımız uzmanlarımız marifetiyle bu görüşmeye hazırlanacak, uygun şartlar oluşturularak, çocuğun psikolojisi gözetilerek görüşmeler bu merkezlerde yapılacak." ifadesini kullandı.

Önceki sistemde görüşme yapmak isteyen ebeveynin İcra Müdürlüğüne para yatırması gerektiğini anımsatan Köse, şunları kaydetti:

"Ekonomik durumu yeterli olmayan ebeveynler için bu ciddi külfet teşkil ediyordu. Yeni sistemde ise görüşme yapmak isteyen kişiler, hiçbir masraf yapmayacak, tamamıyla Adalet Bakanlığı karşılayacak. Dolayısıyla yeni sistemde hem ebeveynler ekonomik durumlarını hiç hesaba katmadan çocuklarıyla daha rahat görüşebilecek hem de çocukların ruhsal, sosyolojik, psikolojik durumları gözetilerek görüşmeye hazır hale getirilmeleri için uzmanlar aşamaları planlayacaklardır."

Konuşmanın ardından Köse, Başsavcı Vekili Şükrü Arslan, cumhuriyet savcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ve kurum yetkilileri ile hizmete alınan çocuk görüşme merkezi odalarını gezdi.

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başlamıştı.

Çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 7 il ve 7 ilçede daha merkezlerin faaliyete alınması kararlaştırılmış, bu çerçevede ise 13 Haziran itibarıyla Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başlamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine 1 Ağustos itibarıyla 13 il ve 12 ilçede daha çocuk görüşme merkezlerinin kurulmasına karar verilmişti.

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