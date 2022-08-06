Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen H.C'nin adresine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin Gündoğan Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.