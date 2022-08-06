Serdivan'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Kemalpaşa Mahallesi kampüs yolundaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yol kenarında tutuşan çalılardan çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve polis ekipleri sevk edildi.

Yarım saatte söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm alan yandı.



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