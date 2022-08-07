Sakaryalı fındık üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

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SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da hasada hazırlanan fındık üreticisi bu yıl 100 bin tona yakın ürün bekliyor.

Yaklaşık 750 hektar alanda fındık üretilen Sakarya'da, geçen yıl 92 bin ton rekolte elde edildi. Bu yıl için 100 bin tona yakın rekolte öngören üreticiler, hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, geçen yılın üretici açısından iyi tamamlandığını, çiftçilerin fiyatlardan memnun kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da açıkladığı 2022 fındık alım fiyatlarının iyi seviyede olduğunu aktaran Sarı, önemli ihraç kalemi olan fındığa talebin artmasıyla fiyatın daha da yukarılara çıkabileceğini kaydetti.

Sarı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan arazilerin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de fındık üretiminin 800 bin tonlara dayanacağını belirterek, "Sadece Türkiye'de fındık yok, dünya tüketiminin üzerinde bir rekolte yaşanacak. Bu da fiyatların beklenir düzeyde yükselmesini engelleyebilir." dedi.

Sakarya'da yeni ekim alanları ve bilinçli bahçe bakımlarının arttığına da dikkati çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıl içerisinde Sakarya, Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıraya yerleşebilir diye düşünüyorum. Eskiden üreticiler bahçelerine girmiyordu. Fındık da iyi para ediyor. Herkes kendi bağına, bahçesine artık iyi bakıyor. Geleneksel yöntemlerle fındık ekimi ve bakımı yapılıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz, çiftçilerimiz araştırıp inceliyor. Hangi gübrenin iyi geleceğini, budamanın nasıl yapılacağını öğreniyorlar. Bu da iyi gelişme."

Adem Sarı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile yeni, kaliteli ve verimi yüksek fındık çeşidi geliştirdiklerini de dile getirerek, "Fidanlar üretildiğinde çiftçinin kullanımına sunacağız. Amacımız, Türk fındığının en iyi şekilde değerlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

- "İnşallah bu sene kazanacağız"

Söğütlü ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde fındık üreticisi Eyüp İman (49) da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Fındıkta beklenen rekoltenin geçen seneye göre daha iyi olduğuna işaret eden İman, "Bu sene Allah bereket versin iyi fındık var, Cumhurbaşkanımız iyi de fiyat verdi. Teşekkür ediyoruz. Mazot ve gübre fiyatlarının gerilemesi çiftçiye olan katkıyı artıracaktır." dedi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda fındığı bulunan üretici İsmail Geloğlu (47) da bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Fiyattan da memnunuz. 54 liralık fiyat iyi fiyat, memnun edici. İnşallah bu sene kazanacağız." diye konuştu.



Çiftçi Halil Genç (69) de fındığın bu sene üreticisini sevindirdiğini, ürünü değerinde satmak için acele edilmemesi gerektiğini kaydetti.

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