Deniz kabuklarını süs eşyasına dönüştürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Kamil Deniz, deniz kabuklarından yaptığı süs eşyalarını seyyar tezgahında satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Çocuk yaşta hobi olarak hediyelik eşya yapmaya başlayan Deniz, ürünlerinin beğenilmesiyle zamanla bunu ticarete dönüştürdü.

Sahilden topladığı deniz kabuklarından süs eşyası üreten, ahşap malzemeleri çeşitli hediyelik ürünlere dönüştüren Deniz, bunları seyyar tezgahında satıyor.

El işi ürünleri ilgi gören Deniz, ilerleyen zamanlarda kendisine ait bir dükkan açmayı hedefliyor.

İlkokul yıllarında merakla başladığı hediyelik eşya yapma işinin zamanla evinin geçim kapısı olduğunu anlatan Kamil Deniz, AA muhabirine, ahşap yakma ve hat sanatı gibi alanlarda da kendisini ilerlettiğini söyledi.

Su kabaklarından avize, sahilde bulduğu deniz kabuklarını işleyerek süs eşyaları yaptığını belirten Deniz, kızını ve oğlunu bu işle okuttuğunu kaydetti.

Deniz, ilerleyen zamanlarda hedefinin dükkan açmak olduğunu dile getirerek, "Gençler çalışsınlar, hobiyle uğraşsınlar. Kafalarını dağıtacak bir şeyler yapsınlar." dedi.

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