Kaynarca'ya yeni emniyet binası yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımı büyük oranda tamamlanan yeni emniyet binasının eylülde hizmete girmesi bekleniyor.



Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Aralık 2019'da yapımına başlanan modern emniyet binasının inşaatı yüzde 95 tamamlandı.



Hatipler Mahallesi'nde 991 metrekarelik alana inşa edilen 3 katlı binanın, gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.