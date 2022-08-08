Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli lisanslı deponun açılış töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların, kamu ve özel sektörlerin ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 17 sene önce lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan lisanslı depoculuk kanununu TOBB ve TMO'nun birlikte hazırladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün ülkemizde faaliyette olan lisanslı depo kapasitemiz 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Lisanslı depoculukta bir sonraki adım Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) olmuştur. Buraya konulan mallar elektronik belge alınarak dünyanın her yerine satılabilir hale gelmiştir." diye konuştu.

Lisanslı depoculuk ve TURİB sayesinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB camiası ve ticaret borsaları Türkiye'de lisanslı depoculuğu ve tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli bir misyon üstlenmiştir. Hedefimiz, tarım piyasalarının etkinliğini arttırarak gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olunmasıdır. Özellikle tarım ve gıdanın öneminin arttığı bu zamanda gelişmiş bir tarım piyasasıyla Türkiye coğrafi konum avantajını kullanarak tarımda merkez üs haline gelebilir." ifadesini kullandı.

-"Lisanslı depolara ihtiyaç var"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise halihazırda 8,5 milyon ton kapasitesinde olan lisanlı depoculuğun Türkiye'ye yetmediğinin anlaşıldığını söyledi.

Hasat döneminde ülkenin yarısını gezdiğini ve lisanslı depoların yüzde 85 oranında dolu olduğuna değinen Güldal, "Mısır hasadı yeni başlıyor. TMO olarak yoğun bir alım kampanyası yürütüyoruz. Üreticimiz de fiyatlardan son derece memnun ve bizi tercih ediyor. Depolarımız büyük ölçüde doldu ve toprak üstü açık yığınlar yapıyoruz. Demek ki Türkiye'de depolara özellikle de lisanslı depolara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Güldal, sağlıklı, sigortalı, elektronik ortam ticaretin açık çalışacak bu tesislerin kısa sürede daha çok artacağını sözlerine ekledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da kentte bugün ilk fındık alımının gerçekleştiğini ve bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

Üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, topraktan alınacak verimin ve oradan elde edilecek gelirin arttırılması ile yeni türlerin şehre kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaldırım, şunları söyledi:

"Yeni projelerle sektörün akıllandırılması önemli, bu tesis onlardan birisi. Tarımsal ürünlerin işlenmesi bu şehir için hayati öneme sahip. Bu şehrin en büyük hazinesi doğası ve tarımsal arazileri. Bu tesis çiftçimize katkı sağlayacak, çiftçimizin ürünü korunmuş olacak. Çiftimizin dünya pazarına online olarak ulaşmasını sağlamış olacaklar."

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de fındık bölgesinde bulunan 47 milletvekiliyle sık sık bir araya geldiklerini ve fındık konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Fındık kenti olan Sakarya'nın, açıklanan rakamın memnuniyetini hissettikleri için mutlu olduklarını kaydeden Atabek, "İstiyoruz ki tarımla sanayi entegre olsun. İnanıyoruz ki Sakarya'da tarım ve sanayi çok daha ötelere gidecek. Bizde bunlara işbirliği içinde şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, lisanslı depoculuğun tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettirenler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Lisanslı depolar sayesinde üretici, tüccar ve sanayicinin ürünlerinin emanet alınarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini belirten Yüce, "Belediye olarak şehrimizin ivmesini arttıracak çalışmalara destek vermeye gayret ediyoruz. Lisanslı depomuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, son teknolojiyle donatılan tesisin engelli dostu bina, çiftçi eve ve 3 bankanın şubesini bünyesinde barındırdığını anlattı.

Tesiste 15 kişinin istihdam edileceğini aktaran Sarı, "Lisanslı depolama sistemiyle üreticilerimiz ürünlerini güvenle ve değerinde satarken, sanayicilerimiz her zaman nitelikli ürüne ulaşabilmektedir. Üreticilerimiz, ürünlerini lisanlı depolara teslim ettiğinde vergi muafiyeti, kira, nakliye, analiz desteği, kredi sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tesisin açılışını gerçekleştirdi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.