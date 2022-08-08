Sakarya'da "Fındığa Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "8-14 Ağustos Dünya Fındık Haftası" kapsamında düzenlenen "Fındığa Değer Katanlar" gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde "Herkes için Fındık" temasıyla düzenlenen programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın, Türkiye'nin en stratejik ve en değerli tarım ürünlerinin başında geldiğini, adeta toprakta yetişen altın olduğunu belirtti.

Fındığın her sene 2 milyar dolar civarında ülkeye döviz kazandırdığını ve 600 bin aileye ekmek olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Hakikaten ülkemize bereket getiren bir ürün. Allah'ın bizlere bahşettiği bu ürünü korumalı ve geliştirmeliyiz. Tüm bunlara rağmen ne yazık ki fındığı gereği gibi değerlendiremiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, fındıkta üretim zengini gelirde ise fakiri olduğumuza dikkat çekerek, "Yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ediyoruz ama ihracatın yüzde 40'ı işlenmiş fındık şeklinde. Yani ürünümüzün çoğunu ham madde olarak dışarıya gönderiyoruz. Fındık çerezlik değil sanayi ürünü olarak da değerlendirilmeliyiz. Esas olan da bu." diye konuştu.

Fındıkta verimi arttırmak için önce kaliteyi arttırmanın önemine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ürünün daha çok kazandırması için ticaret borsalarında bu yönde projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın, ülkenin hazinesi fındığın üretiminde önde gelen illerden olduğunu bahsetti.

Üreticilerin yaptıkları çalışmalar kapsamında dekar başına verimliliği 250 kilograma kadar çıkardıklarını ifade eden Yüce, "Hedefimiz fındık üretiminde şehrimizi daha ön sıraya taşımaktır. Bu sebeple tüm gücümüzü, desteğimizi, hassasiyetimizi esirgemiyor, ülkemizin döviz girdisine önemli katkı sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Hedefimiz ilk etapta 5 milyar dolar gelir elde etmek"

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurum olarak, 22 Ağustos'ta fındık alımına hazır hale geldiklerini ve alım döneminde üreticinin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yürüterek dünyaya daha fazla fındık satmayı hedeflediklerinin anlattı.

İlk etapta 5 milyar dolar civarında gelir elde etmeyi amaçladıklarına değinen Bölük, "Akabinde de 10 milyar dolara bir gelire ulaşmak. Bunun için de fındığı sürdürebilir üretmek için çalışıyor ve aynı zamanda fındığa değer katıp pazarlayanlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da fındığın önemi ve tarihine ilişkin konuşma yaptı.

- AA muhabirine ödül

Konuşmaların ardından fındığın tanınması konusunda çeşitli kategorilerde başarılı görülen firma ve bireylere ödüllerini protokol takdim etti.

Gecede, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü muhabiri Ömer Faruk Cebeci de "Fındığa değer katan gazeteciler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cebeci, ödülünü Hisarcıklıoğlu ve Sarı'nın elinde aldı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.









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