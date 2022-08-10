Geyve'de kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



İnciksuyu Mahallesi Umurbey Caddesi'nde 14 yaşındaki M.C'nin kullandığı plakasız motosiklet, akaryakıt istasyonu önünde karşı yönden gelen Ş.Ö. idaresindeki 54 AGJ 075 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada savrularak motosikletten düşen sürücü M.C. ile arkasındaki A.B. (13) yaralandı.



Ambulansla Geyve İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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