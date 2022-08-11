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Milli Eğitim Bakanı Özer, Sakarya'da eğitim yatırımlarını değerlendirdi:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Sakarya'da eğitim yatırımlarını değerlendirdi:

SAKARYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün itibarıyla yardımcı kaynakların da tüm illere gönderilmeye başlandığını belirterek, "Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak. Sadece ücretsiz ders kitapları öğrencilerin masasında olmayacak, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına hazır şekilde ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özer, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Özer, ardından İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özer, Sakarya'daki eğitim durumunu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyledi.

Bakan Özer, Sakarya'nın çoğu alanda önemli başarılara imza atan bir il olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah bu değerlendirmelerimiz kapsamında, yeni yatırımlarla bu başarı seviyesini çok daha yukarılara çekeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın Sakarya ilimize 2022 yılı içindeki güçlendirmeler, yeni okul yapımları, yık yap kapsamındaki yatırımlar 658 milyon liraydı. Bugünkü il değerlendirme toplantısında, Sakarya'ya 658 milyon liralık yatırıma ilave olarak 980 milyon liralık yeni yatırım yapma kararı aldık. Böylece Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Sakarya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bu yatırımların, önemli bir kısmının güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olduğunu aktaran Özer, "Biliyorsunuz tüm Türkiye'de, sadece Sakarya'da değil, okullarımızın depremde en güvenli ortamlar olması için hem güçlendirme çalışmaları yapıyoruz hızlı bir şekilde hem de yıkılması gereken okulları yıkıp hızlı bir şekilde yerine yeni okulları inşa ediyoruz. Bu kapsamda inşallah, Sakarya'da 101 okulla başlamışız güçlendirmeye, 2022 yılı sonunda güçlendirme yapılacak hiçbir okul kalmayacak. Bu süreci tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Özer, Sakarya'nın ihtiyaçlarının giderilmesi için 7 ilkokul ve 5 yeni ortaokul yapma kararı aldıklarını belirterek, tüm illerde doğal gaz dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmamak istediklerini, 2022-2023 eğitim öğretim yılına tüm dönüşümler tamamlanmış olarak başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

Sakarya'nın bu bağlamda çok başarılı şekilde bu süreçleri yönettiğine dikkati çeken Özer, Sakarya'da şu an itibarıyla doğal gaza erişim olup ve dönüşümü yapılmayan hiçbir okulun kalmadığını dile getirdi.

- "Çocuklarımızı bulundukları her noktada okul öncesi eğitime eriştirmek istiyoruz"

Özer, Bakanlığın en büyük önceliklerinden birinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin son 20 yılda ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretimde okullaşma oranlarında büyük bir sıçrama yakaladığını anlattı.

Aynı sıçramayı, okul öncesi eğitimde de tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfını yapıp, tüm çocuklarımızı ücretsiz şekilde bulundukları her noktada okul öncesi eğitime eriştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 1050 yeni anaokulunu, 10 bin de yeni anasınıfını hizmete aldık. 3 bin hedefine ulaşmak için diğer yatırımlarımız da yatırım planı içerisine dahil edildi, gerekli bütçelendirme çalışmaları yapıldı. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2022 yılında bu hedefimizi de tamamlayıp, Türkiye eğitim sisteminde gerçekten eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik bir eşiği aşmış olacağız."

Özer, bu kapsamda Sakarya'da ihtiyaç olan tüm bölgelerde 21 bağımsız anaokulu yapma kararı aldıklarını belirterek, 6 Ağustos'ta başlatılan okul öncesi eğitim seferberliğinde kentin çok iyi noktalara geldiğini ifade etti.

Sakarya'da 5 yaşlarındaki okullaşma oranının yüzde 97'ye ulaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, "Türkiye ortalaması şu an yüzde 93 iken Sakarya bunun çok üzerinde performans göstermiş. İnşallah 21 yeni anaokuluyla sadece 5 yaşta yüzde 100 hedefine ulaşmakta kalmayacağız, 4 ve 3 yaşlarındaki okullaşma oranlarımızı da hızlı şekilde arttıracağız." dedi.

- "Eğitim yılının hazırlıklarını çok erken başlattık"

Özer, eğitim yılının hazırlıklarını çok erken başlattıklarına ve okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarına değinerek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Sakarya'ya 80 milyon liralık büyük onarım, diğer taraftan 2022-2023 eğitim öğretim yılında temizlik, kırtasiye, küçük onarım masraflarını karşılamak için de 50 milyon liralık yatırımı kazandırdık. İnşallah yeni eğitim öğretim yılına tüm eksiklikler giderilerek öğrencilerimiz için yepyeni okullarda, öğretmenlerimizin çok daha iyi çalışma koşullarının olduğu ortamlarda, velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakacakları okullarla başlangıç yapacağız."

Her sene olduğu gibi yeni yılda da ücretsiz ders kitaplarını tüm illere ulaştırdıklarını dile getiren Özer, "Dün itibarıyla yardımcı kaynaklar da tüm illerimize gönderilmeye başlandı. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak. Sadece ücretsiz ders kitapları öğrencilerin masasında olmayacak, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına hazır şekilde ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, ildeki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, bakan yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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