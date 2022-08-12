Sakarya'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi Soğanpazarı Caddesi'nde hac malzemeleri satan iş yerinin bodrum katından dumanlar geldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kapalı olan dükkanın kapı camını kırarak içeri giren ekipler, yangını dükkandaki malzemelere sıçramadan söndürdü.

Öte yandan Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'neki bir iş merkezinin 3. katında bulunan güzellik salonundan dumanların çıktığını gören esnaf itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangınlar, iş yerlerinde hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.