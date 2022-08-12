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Bakan Varank, Sakarya'da Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi:

AA

Bakan Varank, Sakarya'da Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi:

SAKARYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomiden biri yapmak istiyorsak katma değer üretmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Bakan Varank, Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1550 metrekaresi kapalı toplam 7 bin metrekarelik alanda kurulu "Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi"ni (Doku Kültürü Laboratuvarı) ziyaret etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Varank, merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

Varank, daha sonra Akyazı ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan Seracılık Mükemmelliyet Merkezi'ne geçti.

Burada üretilen domatesleri inceleyen Varank, topladığı domatesleri gazetecilere ikram etti.

Varank, gazetecilere, Sakarya'da bugün son dönemde üretime başlayan 43 fabrika ve 1 lojistik merkezinin resmi açılışını, ayrıca Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırdıkları ortak kullanım tesisleri ve Bakanlığın desteklediği projelerin açılışını yapacaklarını söyledi.

Kente erken saatlerde geldiklerini ve Doku Kültürü Laboratuvarı'nı ziyaret ettiklerini belirten Varank, "Burada özellikle süs bitkileri alanında çok ciddi bir altyapı kurduk ve bu tesis, Türkiye'de daha önce bitki kültürüyle üretilmeyen bitkileri burada üretmeye başladı." dedi.

Varank, daha sonra Bakanlığa bağlı kalkınma ajanslarının desteğiyle Büyükşehir Belediyesi ile kurdukları serayı ziyaret ettiğini, domates üretimi yapılan merkezde, aynı zamanda seracılığın en iyi uygulama örneklerinin de sektöre ve vatandaşlara öğretileceğini dile getirdi.

Tesisin 27 dekar kapalı alana sahip olduğunu söyleyen Varank, seranın ısıtılmasının, yer altındaki sıcak su kullanılarak sağlandığını, tam otomasyona sahip merkezin muhteşem bir tesis olduğunu ifade etti.

Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir seranın neresinde var? diye arkadaşlarımız sorabilir. Bundan 2-3 hafta önce Erzurum'daydım. Orada da yine kalkınma ajansımızın desteklediği başka bir sera projesinde hasada katılmıştım. Erzurum İYİ Parti milletvekili şöyle bir soru sormuş; 'Ya bu hükümetin aklı karışık. Sanayi Bakanı domates hasadına katılıyor.' diye. Tabii bizim aklımız karışık değil ama onlar maalesef Türkiye'de yerel kalkınmadan sorumlu bakanlık hangisi onun farkında değiller. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şehirlerin, ilçelerin, bölgelerin potansiyellerini değerlendirip buralara en uygun projeleri çalışıp yerel paydaşlarla hayata geçiren bir bakanlık."

- "Bu örnekleri tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bölgenin en büyük seralarından birini kurduklarını, merkezde sektöre bu işin eğitiminin de verileceğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Gerçekten arkadaşlarımız çok başarılı bir iş yapmışlar. Buradan her gün bir tır domates çıkıyor. Yani 15 ila 20 ton arasında domates çıkıyor ve yıl boyunca çıkıyor. Burası en son teknolojilerle donatılmış. Dediğim gibi ısı ihtiyacını da yer altındaki termal sulardan karşılayan çok verimli bir sera. Biz bu örnekleri, yerel paydaşlarımızla beraber yaptığımız bu örnekleri tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomiden biri yapmak istiyorsak katma değer üretmek mecburiyetindeyiz. Belediyemiz burada ne yaptı? Kalkınma ajansımızla bir araya gelerek yer altında boşa yatan bu termal suyu değerlendirmek istedi. Bu sera projesini geliştirdi. Beraberce bu işe imza atmış oldu. Sakarya'da bu tip yatırımları yaygınlaştırmak istiyoruz. Sektöre buradan çağrıda bulunmak istiyoruz; bu bölgede, Marmara Bölgesi'nde seracılıkla ilgili iş yapmak isteyen kim varsa bunlar STK'ler olabilir, firmalar olabilir gelsinler, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin bu Sera Mükemmeliyet Merkezi'ni görsünler. Onlardan teknik destek alsınlar ve işlerini en katma değerli şekilde yerine getirsinler. "

Varank, Sakarya'nın potansiyeline inandıklarını, sanayide müthiş bir ivme yakalayan kentin, aynı zamanda doğasıyla muhteşem bir turizm şehri olduğunu belirtti.

Sakarya'nın tarımda da çok ciddi atılımlar yakaladığına işaret eden Varank, Bakanlık olarak gerek merkez teşkilatları gerekse yerelde kalkınmayı destekleyen kalkınma ajanslarıyla hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Varank'a, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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