Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Suriye ve Irak'ta 2013-2016 yıllarında DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları ve eylemlere katıldıkları belirtilen örgüt üyelerinin, girdikleri çatışmalarda yaralandıktan sonra sahte isim ve kimliklerle ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 4 Irak, 1 Suriye ve 1 Fas uyruklu şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, birine adli kontrol hükümleri uygulandı.

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