Adapazarı Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

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SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Çark Caddesi Şerefiye Camisi önünde cuma namazı sonrası kurulan çadırlara kazanlarla getirilen aşureler, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun da katılımıyla ikram edildi.

Kısa sürede tükenen aşureden yiyen vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Işıksu, ikramın ardından caddedeki esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu, pasajdaki çay ocağında oturup sohbet etti.



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