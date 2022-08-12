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Bakan Varank, Sakarya'da Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (2)

AA

Bakan Varank, Sakarya'da Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (2)

SAKARYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bazıları, TOGG'u üretiyoruz buna üzülüyorlar. Akdeniz'de sondaj gemilerimizle arama yapıyoruz kızıyorlar. Medarıiftiharımız SİHA'lara 'oyuncak' diyorlar. Her zaman olduğu gibi yine yanlış tarafta oldukları için biz kaybedeceklerine inanıyoruz. Türkiye evelallah pandeminin dünyada yarattığı yıkımdan da bir başarı hikayesi çıkaracaktır." dedi.

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılan Varank, açılışı yapılan Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezini kıymetli bulduğunu belirterek, tesisin sadece Sakarya'ya değil, tüm dünyaya hizmet edebilecek bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Bu merkez sayesinde klasik yöntemlerle çoğaltılması mümkün olmayan bitkilerin doku kültürü tekniği kullanılarak çoğaltılacaklarına işaret eden Varank, bu sayede 4 bin 700 çeşit fide ve tohum üretmeyi planladıklarını, merkezin yıllık 30 milyon fide üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Merkezin ihracat potansiyeli olduğunu, ihracat yapmaya başladığını dile getiren Varank, bu projenin Türkiye'de cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayacağını bildirdi.

Varank, şu anda 34 kişinin istihdam edildiği tesiste, ziraat fakültesinde okuyan öğrencilerin çalıştığını, bu projelerle üretimi ve katma değeri artıracaklarını söyledi.

İstihdamın önemine işaret eden Varank, açılışını yaptıkları Nitelikli İş Gücü Geliştirme Merkezinin de Sakarya'da istihdama katkı sağlayan önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

Varank, açılan fabrikaların, 3. OSB'ye ait tesislerin, Kalkınma Ajansı destekli yatırımların, Sakarya'ya değer katan projeler olduğunu, Bakanlık olarak bundan sonra da kente verdikleri destekleri sürdüreceklerini dile getirdi.

Gelecek dönemde hayata geçirecekleri 14 milyon liranın üzerinde bütçeye sahip 4 projenin daha imzalarını atacaklarını belirten Varank, bu projelerin de kentte istihdam ve katma değer olarak önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Varank, salgından bu yana dünya ekonomilerinin ciddi yara aldığına dikkati çekerek, dünyanın her yerinde çarkların yavaşladığını, salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin tam olarak ne zaman ortadan kalkacağına dair tahmin edilebilir bir iklimin de bulunmadığını söyledi.

- "Türkiye, bu küresel krizi de fırsata çevirebilecek büyük bir potansiyele sahip"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5 ayı geride bıraktığını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Gidişat ne olacak, bu işin sonu nereye varacak? Hala kimse bilemiyor. Öyle öngörülemez zamanların içindeyiz ki uluslararası finans kuruluşları sürekli tahminlerini her gün yeniliyor. Bakınız IMF daha nisan ayındaki raporunda, küresel ekonominin bu yıl ve önümüzdeki yıl 3,6 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Büyüme oranları bu yıl 3,2, gelecek yıl da 2,9 olacak. Yani IMF küresel ekonomik büyüme tahminini daha birkaç ay içinde düşürmüş oldu.

Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye için IMF'nin öngörüsü tam tersi. IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürürken, ülkemiz için büyüme öngörüsünü şu anda artırdı. 2022 yılı için yüzde 2,7'den büyüme tahminini 4'e, 2023 yılı için 3'ten 3,5'e yükseltti. İşte IMF'in ortaya koyduğu tablo bu. Biz inanıyoruz ki Türkiye, bu küresel krizi de fırsata çevirebilecek büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli hayata geçirecek adımları da kararlılıkla atmaya devam ediyor. Ama bakıyorsunuz bunlardan bazıları rahatsız oluyorlar, hatta üzülüyorlar. Neden böyle söylüyorum çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Bazıları, TOGG'u üretiyoruz buna üzülüyorlar. Akdeniz'de sondaj gemilerimizle arama yapıyoruz kızıyorlar. Medarıiftiharımız SİHA'lara 'oyuncak' diyorlar. Her zaman olduğu gibi yine yanlış tarafta oldukları için biz kaybedeceklerine inanıyoruz. Türkiye evelallah pandeminin dünyada yarattığı yıkımdan da bir başarı hikayesi çıkaracaktır."

Bakan Varank, Türkiye'nin son 12 ayda 250 milyar dolar ihracat yaparak rekorlar kırdığını, ülkenin son 7 çeyrektir büyümeye devam ettiğini belirterek, sadece son 1,5 yılda 17 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini bildirdi.

Bu sayede 500 milyar liralık yatırım ve 500 bin kişiye ilave istihdamın önünü açtıklarını söyleyen Varank, bunların daha başlangıç olduğunu, daha da iyisini yapabileceklerinden hiç şüphelerinin olmadığını dile getirdi.

Varank, Sakarya'nın makine ve otomotiv sektöründe sağladığı gelişmelerden bahsederek, "Bu noktada Sakaryalı vatandaşlarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, yaklaşık 524 hektar büyüklüğe sahip Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB'yi geçtiğimiz ay kurmuş olduk. İnşallah bu Organize Sanayi Bölgemiz de üretim, istihdam ve ihracat rakamlarıyla Türk ekonomisinin gücüne güç katacak." dedi.

- "Çalışmalarımızı Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında tutmak için yapıyoruz"

Varank, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) ile Bolu-İstanbul hattında trafiği rahatlattıklarını, bunun aynı zamanda sanayinin, yatırımın, istihdamın kente gelmesine vesile olduğunu belirterek, "Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Dediler ki kim Çanakkale Köprüsü'nü kullanacak? Şu an Çanakkale ve çevre illerinde OSB'lerde tek metrekare boş parsel, boş alan kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, KMO'yu sadece turistler için yapmadıklarını, sanayi için üretilen malların taşınması için yaptıklarını vurgulayarak, bu yatırımların sağladığı faydalardan bahsetti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna inandıklarını ve bütün çalışmalarını Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında tutmak için yaptıklarını vurgulayan Varank, "Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hamlelerine devam etmek, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyorsak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi ve teknoloji atılımı olan Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmekten başka çaremiz yok." diye konuştu.

Varank, bu bağlamda müteşebbislere de büyük iş düştüğüne işaret ederek, "Sanayicimizin büyük düşünmesi gerekiyor. Ülkemizdeki orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim kapasitesinin artması noktasında biz gerekli altyapıyı hazırladık. İnşallah müteşebbislerimiz de bu noktada gerekeni yapacak, yatırımlarına ara vermeden devam edecektir. İstediğiniz yatırımı yapabilirsiniz, istediğiniz sermayeyi koyabilirsiniz, o tesisleri anlamlı kılan orada çalışan emekçi kardeşlerimizdir. Emekçi kardeşlerimizi memnun edemezsek, mutlu edemezsek alın terlerinin karşılığını doğru ve hakkınca veremezsek bizim kurduğumuz tesislerin de hiçbir anlamı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, iş insanları ve OSB çalışanları katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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