Sakarya'da su alan balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters akıntı nedeniyle su alan tekne 8 saat süren çalışma sonucu batmaktan kurtarıldı.

İhsaniye Mahallesi mevkisinde Sakarya Nehri'nde bağlı teknelerine sabaha karşı gelen balıkçılar Şükrü Küçük ve Halil Batman, 14 metrelik teknenin su aldığını gördü.

Motorlu pompa ve kovalarla suyu tahliye etmeye çalışan tekne sahipleri, saatler süren çabaları sonucu başarılı olamayınca SASKİ vidanjörleri çağırıldı.

Vidanjörlerin suyu boşaltılmasıyla tekne batmaktan kurtarıldı.







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