Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesinde kontrollü kavşağa giren otomobile, yola çıkan hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarparak devrildiği görülüyor.

Serdivan ilçesinde ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda gece saatlerinde hızla seyreden otomobilin kavşağı alamayarak refüje çıkması ve ardından park halinde bekleyen taksiye çarpması kameralara yansıdı.

Paylaşılan görüntüler sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

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